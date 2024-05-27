Первушина (Слободчикова) Устиния Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Первушина) Пелагея Сидорова
Отец ребёнка: Первушин Сидор Иванов / Иоанов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Первушина) Анастасия Сидорова
Отец ребёнка: Первушин Сидор Иванов / Иоанов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Первушина) Агафья Сидорова
Отец ребёнка: Первушин Сидор Иванов / Иоанов
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Первушин Сидор Иванов / Иоанов
Смерть
Неизвестно