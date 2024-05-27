Первушина (Слободчикова) Устиния Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Слободчикова) Устиния Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Сидор Иванов / Иоанов

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Первушина) Пелагея Сидорова

Отец ребёнка: Первушин Сидор Иванов / Иоанов

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Первушина) Анастасия Сидорова

Отец ребёнка: Первушин Сидор Иванов / Иоанов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Первушина) Агафья Сидорова

Отец ребёнка: Первушин Сидор Иванов / Иоанов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Первушин Данил Сидоров

Отец ребёнка: Первушин Сидор Иванов / Иоанов

Смерть
Неизвестно

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