Кузнецова (Симонова) Алена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1981
Отец: Симонов Юрий
Рождение ребёнка
02.05.2000
Сын: Кузнецов Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Кузнецова Влада Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
26.04.2006
Дочь: Кузнецова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно