Кузнецова (Симонова) Алена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Симонова) Алена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1981

Отец: Симонов Юрий

Мать: Симонова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
02.05.2000

Сын: Кузнецов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Кузнецова Влада Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
26.04.2006

Дочь: Кузнецова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Анатольевич

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