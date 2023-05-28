Трофимов Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Николай
Мать: Трофимова Александра
Рождение ребёнка
20.09.1970
Сын: Трофимов Андрей Эдуардович
Мать ребёнка: Трофимова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Николай Эдуардович
Мать ребёнка: Трофимова Людмила Александровна
Смерть
Неизвестно