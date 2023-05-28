Трофимов Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Николай

Мать: Трофимова Александра

Рождение ребёнка
20.09.1970

Сын: Трофимов Андрей Эдуардович

Мать ребёнка: Трофимова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Николай Эдуардович

Мать ребёнка: Трофимова Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно
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