Леньшина Варвара Дометиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеньшина Варвара Дометиевна

Леньшина Варвара Дометиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.?.1909

Сын: Леньшин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Леньшин Дмитрий Филиппович

Крещение Восприемник: Тамбовской губерніи, Лебедянскаго уѣзда, Куйманской волости, села Грязновки крестьянин Василий Филиппович Леньшин.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леньшин Дмитрий Филиппович

Смерть
Неизвестно