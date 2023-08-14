Леньшина Варвара Дометиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.?.1909
Сын: Леньшин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Леньшин Дмитрий Филиппович
Крещение Восприемник: Тамбовской губерніи, Лебедянскаго уѣзда, Куйманской волости, села Грязновки крестьянин Василий Филиппович Леньшин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно