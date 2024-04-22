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Кокорин Калина Алексеев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кокорин Алексей Андреев

Мать: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1777 по 1834
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кокорин Григорий Калинин

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Семенова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Жена: Кокорина Настасья Семенова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кокорина Наталья Калинина

Мать ребёнка: Кокорина Настасья Семенова

Бракосочетание
После 1811

Жена: Кокорина Надежда Иванова

Упоминание
1816
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13об
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кокорина Анна Калинина

Мать ребёнка: Кокорина Надежда Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кокорина Катерина Калинина

Мать ребёнка: Кокорина Надежда Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кокорина Парасковья Калинина

Мать ребёнка: Кокорина Надежда Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Смерть
1834
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