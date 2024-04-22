Кокорин Калина Алексеев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Место жительства
С 1777 по 1834
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Семенова
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кокорина Наталья Калинина
Мать ребёнка: Кокорина Настасья Семенова
Бракосочетание
После 1811
Жена: Кокорина Надежда Иванова
Упоминание
1816
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13об
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кокорина Анна Калинина
Мать ребёнка: Кокорина Надежда Иванова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кокорина Катерина Калинина
Мать ребёнка: Кокорина Надежда Иванова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кокорина Парасковья Калинина
Мать ребёнка: Кокорина Надежда Иванова
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Смерть
1834