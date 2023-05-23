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Луговской Николай Сергеевич
Луговской Николай Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.1922
Пол
Мужской
Отец
Луговской Сергей
1899 г.р.
Мать
Луговская Евдокия
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1922
Отец:
Луговской Сергей
Мать:
Луговская Евдокия
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