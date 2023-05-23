Луговской Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговской Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1922

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1922

Отец: Луговской Сергей

Мать: Луговская Евдокия

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