Рыков Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыков Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыков Семён

Мать: Рыкова Ольга

Рождение ребёнка
14.09.1949

Дочь: Монарха Таисия Петровна

Мать ребёнка: Иванникова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
16.10.1956

Дочь: Иванникова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Иванникова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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