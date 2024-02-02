Рыков Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыков Семён
Мать: Рыкова Ольга
Рождение ребёнка
14.09.1949
Дочь: Монарха Таисия Петровна
Мать ребёнка: Иванникова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
16.10.1956
Дочь: Иванникова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Иванникова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно