Львов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.08.1926
Мытищи, Мытищи, Московская область
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Смерть
Неизвестно