Львов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.08.1926

Жена: Озерова Александра Александрова

Мытищи, Мытищи, Московская область
https://arch.mosreg.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=171276877&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg Стр.: 213
Смерть
Неизвестно

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