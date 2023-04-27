Persijn van Velsen Dirk Dirkszn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Persijn van Velsen Dirk Dirkszn

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1118

Дата смерти

Около 1178

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1145 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1118

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1145

Сын: Persijn Jan Dirksz

Мать ребёнка: Persijn Bertrade Arnoutdsdr.

Putten, Gelderland Nederland
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Waterland en Zeevang
Смерть
Около 1178
Egmond, Noord-Holland Netherlands
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