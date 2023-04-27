Persijn van Velsen Dirk Dirkszn
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1118
Дата смертиОколо 1178
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1118
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1145
Сын: Persijn Jan Dirksz
Мать ребёнка: Persijn Bertrade Arnoutdsdr.
Putten, Gelderland Nederland
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Waterland en Zeevang
Смерть
Около 1178
Egmond, Noord-Holland Netherlands