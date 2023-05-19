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Стрельцов Иван Павлович

Место рождения

Никольская, Менеузбаш-Кош-Елгинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

27.10.1910

Дата смерти

01.10.1941

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Никольская, Менеузбаш-Кош-Елгинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова Татьяна Никитична

Воздвиженка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Татьяна Никитична

Воздвиженка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Татьяна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Никольская, Менеузбаш-Кош-Елгинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
01.10.1941
Причина смерти: на войне пропал без вести
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