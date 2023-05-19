Стрельцов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения27.10.1910
Дата смерти01.10.1941
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Стрельцова Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.1941
Причина смерти: на войне пропал без вести