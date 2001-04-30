Юдаева Полина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаева Полина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2001

Отец: не указан

Мать: Юдаева Марина Владимировна

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