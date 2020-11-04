Ровенский Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровенский Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1972

Дата смерти

04.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
04.11.2020
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