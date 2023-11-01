Пыжев Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Пыжев Иван Карпович

Мать: Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пыжев Афонасий Никитович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Пыжева) Елизавета Никитовна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Пыжева) Марина Никитовна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пыжев Рекрут с 1852 Матвей Никитович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пыжев Федор Никитович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Пыжева) Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пыжев Иван Никитович

Мать ребёнка: Домна Савельевна

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