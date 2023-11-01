Пыжев Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Пыжев Иван Карпович
Мать: Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Пыжева) Елизавета Никитовна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Пыжева) Марина Никитовна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пыжев Рекрут с 1852 Матвей Никитович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Пыжева) Елизавета Никитична
Мать ребёнка: Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Пыжев Иван Никитович
Мать ребёнка: Домна Савельевна