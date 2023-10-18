Сизых Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2006
Дочь: Сизых Алена Валерьевна
Мать ребёнка: Сизых Татьяна Николаевна
Город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.2013
Дочь: Сизых Вероника Валерьевна
Мать ребёнка: Сизых Татьяна Николаевна
Город Ачинск Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизых Татьяна Николаевна