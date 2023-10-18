Сизых Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизых Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.2006

Дочь: Сизых Алена Валерьевна

Мать ребёнка: Сизых Татьяна Николаевна

Город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.2013

Дочь: Сизых Вероника Валерьевна

Мать ребёнка: Сизых Татьяна Николаевна

Город Ачинск Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизых Татьяна Николаевна

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