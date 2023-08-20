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Стафиевская Светлана Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1991

Отец: Сычев Павел Викторович

Мать: Сычева Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
31.08.2014

Сын: Стафиевский Степан Александрович

Отец ребёнка: Стафиевский Александр Александрович

Рождение ребёнка
18.05.2016

Дочь: Стафиевксая Ксения Александровна

Отец ребёнка: Стафиевский Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафиевский Александр Александрович