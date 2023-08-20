Стафиевская Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1991
Отец: Сычев Павел Викторович
Мать: Сычева Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
31.08.2014
Сын: Стафиевский Степан Александрович
Отец ребёнка: Стафиевский Александр Александрович
Рождение ребёнка
18.05.2016
Дочь: Стафиевксая Ксения Александровна
Отец ребёнка: Стафиевский Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно