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Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Место рождения

Бережаны, Тернопільська область

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Фельдман Михель

Мать: не указана

Бережаны, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Фельдман Мендель

Мать ребёнка: Фельдман Хинда

Рождение ребёнка
1873

Сын: Фельдман Хирч Цви

Мать ребёнка: Фельдман Хинда

Рождение ребёнка
31.08.1877

Дочь: Хая Яковлевна

Мать ребёнка: Фельдман Хинда

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гительсон Хана Янкелевна

Мать ребёнка: Фельдман Хинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фельдман Залман Янкелевич

Мать ребёнка: Фельдман Хинда

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