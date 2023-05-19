Фельдман Яков (Якоб Янкель)
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Фельдман Михель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Фельдман Мендель
Мать ребёнка: Фельдман Хинда
Рождение ребёнка
1873
Сын: Фельдман Хирч Цви
Мать ребёнка: Фельдман Хинда
Рождение ребёнка
31.08.1877
Дочь: Хая Яковлевна
Мать ребёнка: Фельдман Хинда
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гительсон Хана Янкелевна
Мать ребёнка: Фельдман Хинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фельдман Залман Янкелевич
Мать ребёнка: Фельдман Хинда