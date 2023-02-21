Знаменский (Анисимов) Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменский (Анисимов) Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1942

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1973

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1978
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