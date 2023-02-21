Знаменский (Анисимов) Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1942
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1973
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1978