Чутьев Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1935
Отец: Чутьев Филипп Артёмович
Мать: Чутьёва Фёкла Васильевна
Бракосочетание
23.09.1967
Жена: Чутьева Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.06.1968
Мать ребёнка: Чутьева Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.08.1969
Дочь: Боровикова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Чутьева Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.10.1973
Дочь: Усачёва Елена Николаевна
Мать ребёнка: Чутьева Нина Фёдоровна