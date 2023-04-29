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Чутьев Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1935

Отец: Чутьев Филипп Артёмович

Мать: Чутьёва Фёкла Васильевна

Бракосочетание
23.09.1967

Жена: Чутьева Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.06.1968

Сын: Чутьев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чутьева Нина Фёдоровна

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
06.08.1969

Дочь: Боровикова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Чутьева Нина Фёдоровна

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
25.10.1973

Дочь: Усачёва Елена Николаевна

Мать ребёнка: Чутьева Нина Фёдоровна

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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