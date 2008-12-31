Ланчу Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1929
Дата смерти31.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1954
Сын: Мазур Игорь Константинович
Отец ребёнка: Мазур Константин Петрович
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
31.12.2008
Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра