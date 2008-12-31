Ланчу Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланчу Елена Дмитриевна

Место рождения

Кагул, Кагульский район

Дата рождения

22.09.1929

Дата смерти

31.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Кагул, Кагульский район
Рождение ребёнка
07.07.1954

Сын: Мазур Игорь Константинович

Отец ребёнка: Мазур Константин Петрович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
31.12.2008
Дубоссары, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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