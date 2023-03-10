Лугинин Николай сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Лугинина Васса Никитична
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крстной была ее тетя Татьяна Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лугинина Васса Никитична
Смерть
Неизвестно