Мавра Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Калинов
Отец ребёнка: Калин Викулович
Рождение ребёнка
23.11.1791
Сын: Александр Калинов
Отец ребёнка: Калин Викулович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья Калинина
Отец ребёнка: Калин Викулович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ирина Калинина
Отец ребёнка: Калин Викулович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Федосья Калинина
Отец ребёнка: Калин Викулович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калин Викулович
Смерть
Неизвестно