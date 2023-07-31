Мавра Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Калинов

Отец ребёнка: Калин Викулович

Рождение ребёнка
23.11.1791

Сын: Александр Калинов

Отец ребёнка: Калин Викулович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Прасковья Калинина

Отец ребёнка: Калин Викулович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ирина Калинина

Отец ребёнка: Калин Викулович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Федосья Калинина

Отец ребёнка: Калин Викулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калин Викулович

Смерть
Неизвестно