Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Миронов Афанасий

Отец ребёнка: Миронов Автоном

Рождение ребёнка
17.01.1913

Сын: Миронов Василий Автономович

Отец ребёнка: Миронов Автоном

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусовская Татьяна

Отец ребёнка: Миронов Автоном

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Ерофей

Отец ребёнка: Миронов Автоном

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Автоном

Смерть
Неизвестно