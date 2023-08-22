Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1911
Сын: Миронов Афанасий
Отец ребёнка: Миронов Автоном
Рождение ребёнка
17.01.1913
Сын: Миронов Василий Автономович
Отец ребёнка: Миронов Автоном
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чусовская Татьяна
Отец ребёнка: Миронов Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Ерофей
Отец ребёнка: Миронов Автоном
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Автоном
Смерть
Неизвестно