(Трубникова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трубникова) Зоя

(Трубникова) Зоя

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Трубников Никифор

Мать: Александра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close