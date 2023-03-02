Сироткин Александр Фёдорович
Место рождениястанция Перовская
Дата рождения1900
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
станция Перовская
Рождение ребёнка
01.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.В-Уральск
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сироткин Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Фрунз.обл
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Быстровка Фрунз обл
Развод
Неизвестно
Жена: Сироткина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сироткина Анастасия
Смерть
1959
г. Текели Талды Курганская обл
Похороны
Неизвестно
г. Текели Талды Курганская обл