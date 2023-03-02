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Сироткин Александр Фёдорович

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Место рождения

станция Перовская

Дата рождения

1900

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

Дети

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1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сироткин Федор Николаевич

Мать: Сироткин Матрёна Ильинична

станция Перовская
Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.В-Уральск
Рождение ребёнка
1940

Сын: Сироткин Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрунз.обл
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Быстровка Фрунз обл
Развод
Неизвестно

Жена: Сироткина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Анастасия

Смерть
1959
г. Текели Талды Курганская обл
Похороны
Неизвестно
г. Текели Талды Курганская обл
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