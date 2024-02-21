Крячков Николай Гаврилович
Место рожденияне известно
Дата рождения19.12.1895
Дата смерти26.07.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1895
Отец: Крячков Гаврила Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Крячков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
20.03.1919
Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
?.06.1925
Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Буханевич (Крячкова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
01.06.1937
Дочь: Маначинский (Маначинская (Крячкова)) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
25.04.1939
Дочь: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна
Смерть
26.07.1971