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Крячков Николай Гаврилович

Место рождения

не известно

Дата рождения

19.12.1895

Дата смерти

26.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1895

Отец: Крячков Гаврила Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крячков Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Крячков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
20.03.1919

Сын: Крячков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
?.06.1925

Сын: Крячков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Буханевич (Крячкова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
01.06.1937

Дочь: Маначинский (Маначинская (Крячкова)) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
25.04.1939

Дочь: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна

Смерть
26.07.1971

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