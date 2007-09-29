Шаншин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1961
Дата смерти29.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2007