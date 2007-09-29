Шаншин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаншин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1961

Дата смерти

29.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2007

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