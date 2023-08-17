Наконечный Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1979
Сын: Наконечный Федор Николаевич
Мать ребёнка: Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
15.08.1985
Дочь: Наконечная Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наконечный Тарас Николаевич
Мать ребёнка: не указана