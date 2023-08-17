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Наконечный Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1979

Сын: Наконечный Федор Николаевич

Мать ребёнка: Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
15.08.1985

Дочь: Наконечная Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наконечный Тарас Николаевич

Мать ребёнка: не указана