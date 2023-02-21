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Коновалов Яков Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Коновалов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Заболотина Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сазонова Агнюша Яковлевна

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1910

Сын: Коновалов Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Толмачева Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Коновалов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Матрена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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