Коновалов Яков Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Коновалов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Заболотина Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сазонова Агнюша Яковлевна
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1910
Сын: Коновалов Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна
Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Толмачева Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Коновалов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Коновалова Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно