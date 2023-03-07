Митропольский Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропольский Иван Сергеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митропольский Сергей Иванович

Мать: Митропольская Елизавета Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митропольская Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митропольская Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митропольская Прасковья

Смерть
Неизвестно
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