Селивонова Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из дат рождения детей.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1876
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.11.1876 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.
Сын: Селивонов Григорий Косьмин
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Рождение ребёнка
22.06.1881 ст.
Дочь: (Селивонова) Феврония Косьмина
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.
Дочь: (Селивонова) Ефросиния Косьмина
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Рождение ребёнка
10.12.1888 ст.
Сын: Селивонов Афанасий Косьмин
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Рождение ребёнка
13.06.1890 ст.
Дочь: (Селивонова) Акилина Косьмина
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Селивонов Василий Косьмин
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.
Дочь: Иванченко (Селивонова) Агрипина Косьмина
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич
Смерть
Неизвестно