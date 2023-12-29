Селивонова Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из дат рождения детей.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1876

Муж: Селивонов Косьма Гурьевич

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.11.1876 ст.

Сын: Селивонов Филипп Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.

Сын: Селивонов Григорий Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
22.06.1881 ст.

Дочь: (Селивонова) Феврония Косьмина

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.

Дочь: (Селивонова) Ефросиния Косьмина

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.12.1888 ст.

Сын: Селивонов Афанасий Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1890 ст.

Дочь: (Селивонова) Акилина Косьмина

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.

Сын: Селивонов Савва Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Селивонов Василий Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.

Дочь: Иванченко (Селивонова) Агрипина Косьмина

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Гурьевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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