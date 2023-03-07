Жукова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Мария Васильевна

Жукова Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1807 ст.

Отец: Чекалов Василий Фаддеев

Мать: Чекалова Дарья Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1822 ст.

Муж: Жуков Галактион Иванович

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Жуков Андрей Галактионович

Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1827 ст.

Сын: Жуков Фаддей Галактионович

Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Жуков Иван Галактионович

Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.

Сын: Жуков Аким Галактионович

Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1839 ст.

Дочь: Жукова Акилина Галактионовна

Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Жуков Сергей Галактионович

Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1848 ст.

Дочь: Анастасия Галактионовна

Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close