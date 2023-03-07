Жукова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1807 ст.
Отец: Чекалов Василий Фаддеев
Мать: Чекалова Дарья Фёдорова
Бракосочетание
06.11.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Жуков Андрей Галактионович
Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1827 ст.
Сын: Жуков Фаддей Галактионович
Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.
Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1839 ст.
Дочь: Жукова Акилина Галактионовна
Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Жуков Сергей Галактионович
Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1848 ст.
Дочь: Анастасия Галактионовна
Отец ребёнка: Жуков Галактион Иванович
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно