Литовченко Александра Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовченко Александра Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1902 ст.

Дочь: Литовченко Мария Александровна

Отец ребёнка: Литовченко Александр Федорович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литовченко Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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