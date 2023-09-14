Космогорова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Космогоров Даниил Прокопьевич
Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Космогоров Гавриил Прокофьевич
Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Космогоров Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Космогорова Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Космогоров Адам Прокопьевич
Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович
Смерть
Неизвестно