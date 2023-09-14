Космогорова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космогорова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Космогоров Даниил Прокопьевич

Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Космогоров Гавриил Прокофьевич

Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Космогоров Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Космогорова Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Космогоров Адам Прокопьевич

Отец ребёнка: Космогоров Прокопий Харитонович

Смерть
Неизвестно
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