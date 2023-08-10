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Табакоева Евфросиния Степанова
Табакоева Евфросиния Степанова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
27.12.1891 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чердаты
, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
27.12.1891 ст.
Чердаты
, Зырянский муниципальный район, Томская область
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