Табакоева Евфросиния Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТабакоева Евфросиния Степанова

Табакоева Евфросиния Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

27.12.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
27.12.1891 ст.
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область