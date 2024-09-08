?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
30.04.1930
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий