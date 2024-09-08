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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
30.04.1930

Сын: Филиппов Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

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