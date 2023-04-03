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Быстров Илья Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1851

Дата смерти

30.08.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1851

Отец: Быстров Иоанн Григорьевич

Мать: Быстрова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
24.01.1879

Дочь: Малиновская Мария Ильинична

Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ржаницына Анна Ильинична

Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Быстров Федор Ильич

Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Павла Ильинична

Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстров Евгения Александровна

Смерть
30.08.1906
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