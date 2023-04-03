Быстров Илья Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1851
Дата смерти30.08.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1851
Рождение ребёнка
24.01.1879
Дочь: Малиновская Мария Ильинична
Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ржаницына Анна Ильинична
Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Быстров Федор Ильич
Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Павла Ильинична
Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Быстров Евгения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1906