Беришвили Вано — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беришвили Вано

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара (Бабо)

Мать ребёнка: Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беришвили Авксентий

Мать ребёнка: Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беришвили Ясон

Мать ребёнка: Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беришвили Антоша

Мать ребёнка: Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катя

Мать ребёнка: Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анико

Мать ребёнка: Мариам

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