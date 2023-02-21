Беришвили Вано
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Мариам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара (Бабо)
Мать ребёнка: Мариам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беришвили Авксентий
Мать ребёнка: Мариам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беришвили Ясон
Мать ребёнка: Мариам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беришвили Антоша
Мать ребёнка: Мариам