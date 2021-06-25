Ичина (Елфимова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1949
Дата смерти25.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1949
Отец: Елфимов Михаил
Мать: Быкадорова Вера Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1972
Сын: Ичин Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Ичин Владимир Владимирович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.2021