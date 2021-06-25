Ичина (Елфимова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ичина (Елфимова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1949

Дата смерти

25.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1949

Отец: Елфимов Михаил

Мать: Быкадорова Вера Петровна

Рождение ребёнка
27.08.1972

Сын: Ичин Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Ичин Владимир Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ичин Владимир Владимирович

Смерть
25.06.2021
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