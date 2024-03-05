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Конин Николай Ильич

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1888 и 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1868 и 1869 г.р.

Мать

Между 1867 и 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1889

Отец: Конин Илья Ананьевич

Мать: Конина Марья Ивановна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178 | 234
Смерть
Неизвестно
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