Чистяков Симеон Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Чистяков Нестор Иванович
Мать: Вера Прохоровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Чистяков Сергей Семенович
Мать ребёнка: Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Марья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно