Чистяков Симеон Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Симеон Несторович

Чистяков Симеон Несторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чистяков Нестор Иванович

Мать: Вера Прохоровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Чистяков Петр Семенович

Мать ребёнка: Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Чистяков Сергей Семенович

Мать ребёнка: Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Марья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.