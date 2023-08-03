Христофорова (Христодулова) Хурси Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофорова (Христодулова) Хурси Дмитриевна

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760

Сын: Христофоров (хрестодулов) Константин Иванович

Отец ребёнка: Христофоров (хрестодулов) Иван Феохорович

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-57
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христофоров (хрестодулов) Иван Феохорович

Смерть
Неизвестно