Христофорова (Христодулова) Хурси Дмитриевна
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Христофоров (хрестодулов) Константин Иванович
Отец ребёнка: Христофоров (хрестодулов) Иван Феохорович
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-57
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно