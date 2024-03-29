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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Бабушкина (Данилова) Катерина Софроновна

Отец ребёнка: Данилов Софрон

Сысоево, Леденгский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Данилов Кондратий Софронович

Отец ребёнка: Данилов Софрон

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Данилов Максим Софронович

Отец ребёнка: Данилов Софрон

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Данилов Евстафий Софронович

Отец ребёнка: Данилов Софрон

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Данилов Ефим Софронович

Отец ребёнка: Данилов Софрон

Смерть
Неизвестно

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