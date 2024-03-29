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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Бабушкина (Данилова) Катерина Софроновна
Отец ребёнка: Данилов Софрон
Сысоево, Леденгский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Данилов Кондратий Софронович
Отец ребёнка: Данилов Софрон
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Данилов Максим Софронович
Отец ребёнка: Данилов Софрон
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Данилов Евстафий Софронович
Отец ребёнка: Данилов Софрон
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Данилов Софрон
Смерть
Неизвестно