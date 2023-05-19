Тит Ильин
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Илья Сергеевич
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Титова
Мать ребёнка: Марья Никитина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Титов
Мать ребёнка: Марья Никитина
Рождение ребёнка
1860
Сын: Борис Титов
Мать ребёнка: Марья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Никитина
Смерть
Неизвестно