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Тит Ильин

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Илья Сергеевич

Мать: Евдокия

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Титова

Мать ребёнка: Марья Никитина

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Титов

Мать ребёнка: Марья Никитина

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Борис Титов

Мать ребёнка: Марья Никитина

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Никитина

Смерть
Неизвестно
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