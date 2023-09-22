Аржанов Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанов Мартын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Аржанов Вонифантий Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Аржанов (арженов) Пётр Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Аржанов Игнатий Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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