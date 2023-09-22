Аржанов Мартын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Аржанов Вонифантий Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Аржанов (арженов) Пётр Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Аржанов Игнатий Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно