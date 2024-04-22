Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Владдимир

Мать: Элла

Москва, город федерального значения Москва
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