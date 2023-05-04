Леопардов Георгий Александрович
Место рожденияВологодская обл., Харовский р-н, д. Боярская
Дата рождения1924
Дата смерти18.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Боярская
Военная служба
?.08.1941
Место призыва- Кировский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Кировский р-н Последнее место службы 50 Гв. Сд Воинское звание гв. мл. лейтенант.
Смерть
18.02.1945
Убит. Увековечен г.Багратионовск Калининградской области Алексей 8 л. 1917