Кириллова (Потапова) Феодосия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти03.08.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1905 ст.
Сын: Кириллов Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Кириллов Григорий Евстафьевич
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/74
Смерть
03.08.1908 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/107