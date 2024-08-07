Кириллова (Потапова) Феодосия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Потапова) Феодосия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

03.08.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Григорий Евстафьевич

Рождение ребёнка
24.07.1905 ст.

Сын: Кириллов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Кириллов Григорий Евстафьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/74
Смерть
03.08.1908 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/107

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