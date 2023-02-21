Филичев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филичев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1975

Дочь: Каргапольцева Светлана

Мать ребёнка: Филичева Ольга

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филичев Дмитрий

Мать ребёнка: Филичева Ольга

город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филичева Ольга

Смерть
Неизвестно
город Кириллов Вологодской области
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