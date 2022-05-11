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Тучак Николай Фёдорович

Место рождения

Верболозы, Вінницька область

Дата рождения

02.03.1959

Дата смерти

11.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1959

Отец: Тучак Фёдор Сельвесторович

Мать: Тучак Вера Теодосьевна

Верболозы, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тучак (Кубайчук) Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1981

Дочь: Тучак Марина Николаевна

Мать ребёнка: Тучак (Кубайчук) Таисия Николаевна

Белополье, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.05.1989

Сын: Тучак Максим Николаевич

Мать ребёнка: Тучак (Кубайчук) Таисия Николаевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
11.05.2022
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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