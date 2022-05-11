Тучак Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.03.1959
Дата смерти11.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1959
Отец: Тучак Фёдор Сельвесторович
Мать: Тучак Вера Теодосьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1981
Дочь: Тучак Марина Николаевна
Мать ребёнка: Тучак (Кубайчук) Таисия Николаевна
Белополье, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.05.1989
Мать ребёнка: Тучак (Кубайчук) Таисия Николаевна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
11.05.2022
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край