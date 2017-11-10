Валеева (Садыкова) Лайля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Садыкова) Лайля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1950

Дата смерти

10.11.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиев Риф

Рождение ребёнка
19.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Риф

Рождение ребёнка
19.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Риф

Смерть
10.11.2017

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